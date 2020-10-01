В петербургском метро с октября цены на маски снизят до 10 рублей

СИЗы пассажиры могут приобрести на всех станциях метрополитена. Фото: pixabay

СИЗы пассажиры могут приобрести на всех станциях метрополитена. Фото: pixabay

В Петербурге 1 октября усиливается контроль за соблюдением «масочного режима» пассажиров общественного транспорта. В связи с усилением мер, в городе снизят стоимость СИЗов до 10 рублей.

Пассажиры могут приобрести средства индивидуальной защиты в «Первой полосе» на всех станциях городской подземки.

Как сообщили в пресс-службе вице-губернатора Максима Соколова, межведомственная транспортная рабочая группа при Межведомственном городском координационном совете по противодействию Covid-19 рекомендовала компаниям, которые контролируют пассажирские перевозки, усилить контроль за масочным и перчаточным режимами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на коронавирус проверили еще 29 205 человек. Под меднаблюдением находится 2 603 человека. Из них 36 — в обсерваторе, 494 — контактные, 2073 — на самоизоляции.