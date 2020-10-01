В Петербурге на коронавирус проверили еще 29 205 человек

В Петербурге на коронавирус проверили еще 29 205 человек
Тесты на коронавирус. Фото: Pixabay

В Северной столице продолжают ежедневно проверять горожан на коронавирусную инфекцию нового типа. За сутки в городе успели обследовать 29 205 человек.

Об этом стало известно в четверг, 1 октября. Как сообщили в оперативно штабе по борьбе с болезнь, под меднаблюдением находится 2 603 человека. Из них 36 — в обсерваторе, 494 — контактные, 2073 — на самоизоляции.

Также за сутки было обработано 234 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России запатентовали вторую вакцину от коронавируса. Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса.

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