В России запатентовали вторую вакцину от коронавируса

Вторая вакцина от коронавируса, которую разработал научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», получила лицензию.

Федеральный институт промышленной собственности, подведомственный Роспатенту, выдал государственному научному центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» патенты на созданный препарат от новой болезни.

Как сообщили РИА Новости, всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса.

Препарат разработали на основе синтетических пептидных агентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцинация от коронавируса в Петербурге еще не началась. По данным специалистов, начала прививочной кампании от коронавируса в Петербурге ждут в ближайшее время.