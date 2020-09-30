Вакцинация от коронавируса в Петербурге еще не началась

Вакцинация от коронавируса в Петербурге еще не началась
Вакцина. Фото: pixabay.com

Пока прививки от коронавируса в городе на Неве делать не начали. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

По словам Соловьевой, начала прививочной кампании от коронавируса в Петербурге ждут в ближайшее время. Напомним, что в первую очередь сделать прививки должны медикам.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, с какой целью в Петербург прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Отметим, что на массовую вакцинацию, по словам зампредседателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрея Сараны, пойдет вторая.

Напомним, что препарат против коронавирусной инфекции, который прибыл в наш город 14 сентября, разработан сотрудниками Центра имени Гамалеи. Петербург стал одним из первых регионов России, получивших пилотную партию «ГАМ-КОВИД-ВАК» (она же «Спутник V»).

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