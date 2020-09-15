В Комздраве рассказали, в каких условиях в Петербург была доставлена вакцина от Covid-19

В Северную столицу доставили всего несколько десятков доз вакцины от коронавируса. О том, в каких условиях ее перевозили, в ходе пресс-конференции рассказал заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана.

Вакцину от коронавируса можно замораживать, но только один раз. После этого ее следует вколоть пациенту. А перевозить препарат необходимо при температуре минус 20 градусов. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал зампредседателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана. По его словам, первая партия вакцины от Covid-19 была доставлена в Северную столицу для отработки логистики: от того, насколько четкими будут действия, зависит сохранность доз. Терять их при транспортировке нежелательно. Пока в Петербург пришли лишь несколько десятков. Следующая партия будет больше и пойдет на массовую прививочную кампанию. А нынешняя предназначена для медиков. Впрочем, насильно никого прививать не будут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 14 сентября в Петербург прибыла первая партия препарата против коронавирусной инфекции, разработанного сотрудниками Центра имени Гамалеи. Она была доставлена в Городскую больницу №40 в Курортном районе. Специалисты медучреждения получили все необходимые инструкции, касающиеся хранения и транспортировки вакцины.