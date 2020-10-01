В комитете по транспорту прокомментировали ужесточение масочного режима с 1 октября

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков призывает петербуржцев поберечь друг друга и не пренебрегать средствами индивидуальной защиты.

По словам Полякова, экономическая ситуация в Петербурге в период пандемии коронавируса не простая, поэтому не стоит ее усугублять. «То есть не вводить пакет ограничений, который мы с вами с трудом пережили в начале этого года», — пояснил он в ходе пресс-конференции.

Глава ведомства отметил: основная задача сегодня — сократить распространение инфекции в местах массового скопления людей, в том числе в общественном транспорте. «Поэтому принято решение усилить контроль за соблюдением тех требований, которые действовали. Мы прекрасно понимаем, что есть ковид-диссиденты, которые считают, что ковида нет», — подчеркнул Поляков и напомнил, что доступ для людей без масок на объекты транспортной инфрастуктуры будет ограничен. Кроме того, Смольный договорился о снижении стоимости СИЗ в метро до 10 рублей.

«Мы больше уповаем на сознательность наших граждан и гостей нашего города, потому что не факт, что если человек хорошо себя чувствует, то он не болеет. Мы знаем прекрасно, что есть огромное количество заболевших, которые абсолютно бессимптомно переносят заболевание, а при очередной сдаче анализов выясняется, что у них уже есть антитела, а сами они даже не понимают, когда переболели. В этот момент человек является распространителем заразы, все по-разному реагируют: есть люди, которые имеют определенные ограничения по здоровью или какие-то хронические заболевания. И мы пытаемся убедить людей поберечь друг друга», — сказал председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.