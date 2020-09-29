У коронавирусной больницы в Пушкине выстроилась очередь из скорых

Учреждение принимает пациентов, заразившихся инфекцией.

Петербуржцы рассказали, что заметили вереницу карет скорых у городской больницы №38 в Пушкине. Об этом сообщает NevaToday. Учреждение с недавних пор снова принимает пациентов с положительными тестами на коронавирус. Такое решение приняли в связи с непростой эпидемиологической обстановкой. В учреждении под больных выделил 184 койки. Очевидцы говорят, что насчитали как минимум 15 автомобилей.

Напоминаем, что больница работала в штатном режиме всего около месяца. До августа она уже принимала коронавирусных пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве из-за коронавируса скончались более 20 человек. Общее количество скончавшихся пациентов достигло 5230. Накануне говорилось о 23 летальных исходах.