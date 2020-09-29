В Москве из-за коронавируса скончались более 20 человек

Количество жертв инфекции растет с каждым днем.

В Москве скончались 27 человека, у которых были положительные результаты теста на коронавирус, а также стоял диагноз «пневмония». Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу с коронавирусом в столице.

Общее количество скончавшихся пациентов достигло 5230. Накануне говорилось о 23 летальных исходах.

Напоминаем, что в России зарегистрировано 1,17 миллионов случаев заражения, выздороветь успели 952 тысячи пациентов, скончались более 20,5 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве ввели ограничения для пожилых горожан до 28 октября. Лицам старше 65 лет нужно будет соблюдать домашний режим.