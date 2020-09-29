В Москве ввели ограничения для пожилых горожан до 28 октября

В Москве ввели ограничения для пожилых горожан до 28 октября
Пенсионерам рекомендовано сидеть дома. Фото: pixabay

Лицам старше 65 лет нужно будет соблюдать домашний режим.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому горожане старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим. Документ опубликован 29 сентября. Отмечается, что новые ограничения будут действовать до 28 октября. Также Собянин рекомендует работодателям по возможности переводить своих сотрудников на удаленный режим работы.

Напоминаем, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что есть несколько главных причин распространения коронавируса в стране – это отказ от средств индивидуальной защиты и участие в массовых мероприятиях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученики 37 классов петербургских школ ушли на карантин из-за коронавируса.

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