Ученики 37 классов петербургских школ ушли на карантин из-за коронавируса

Количество классов, отправленных на дистанционное обучение из-за выявленных в них случаев коронавирусной инфекции достигло 37.

Во вторник, 29 сентября, Комитет по образованию предоставил обновленные данные по количеству карантинных классов в Северной столице. Согласно последней информации, на домашнее обучение переведены 37 классов из 14 школ. Также, временно закрыт один детский сад. Меры связаны с выявлением случаев ОРВИ и COVID-19 среди учеников и преподавателей.

Напомним, еще вчера, 28 сентября, сообщалось, что на карантин были отправлены 34 класса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские чиновники могут перейти на удаленную работу из-за коронавируса. Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал готовиться к различным сценариям продолжения эпидемии коронавируса в городе и предложил перевести на удаленный режим работы сотрудников комитетов, районных администраций, подведомственных учреждений, а также рекомендовать поступить схожим образом руководителям предприятий и организаций.