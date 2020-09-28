Петербургские чиновники могут перейти на удаленную работу из-за коронавируса

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил членам городского правительства рассмотреть возможность перехода на дистанционный режим работы.

В понедельник, 28 сентября, в Смольном состоялось рабочее совещание градоначальника с представителями местных властей. Беглов призвал готовиться к различным сценариям продолжения эпидемии коронавируса в городе и предложил перевести на удаленный режим работы сотрудников комитетов, районных администраций, подведомственных учреждений, а также рекомендовать поступить схожим образом руководителям предприятий и организаций.

Беглов подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в Северной столице находится под контролем. Рост заболеваемости является небольшим, а стационары и медики успешно справляются с оказанием помощи инфицированным. Однако, учитывая подъем заболеваемости в Европе и некоторых регионах России, Петербург также должен быть подготовлен к усложнению ситуации.

Также, градоначальник напомнил о важности соблюдения масочного режима, который был продлен до 11 октября. Учитывая рост заболеваемости сезонными инфекциями, стоит уделить особое внимание мерам предосторожности. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Что касается вакцинации от коронавирусной инфекции, массовый характер в городе она приобретет после налаживания процессов производства и накопления необходимого запаса препарата. Следить в городе будут и за итогами продолжающихся клинических исследований. Беглов заверил, что сам лично готов опробовать вакцину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин планирует привиться российской вакциной от коронавируса.