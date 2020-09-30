Стинг не доедет до Петербурга из-за коронавируса

Организаторы концертов британского исполнителя Стинга в России не смогли установить новые даты концертов певца. Планы на тур пришлось изменить из-за пандемии коронавируса. Стинг намеревался выступить и перед петербуржцами.

С 25 по 30 сентября певец должен был выступать в Москве, Петербурге, Казани и Екатеринбурге, передает ТАСС. Как отметили в компании Matreshka concerts, организаторы пытались перенести выступления Стинга в России на следующий год, но это было невозможно.

Отмечается, что сам исполнитель сожалеет о том, что не сможет выступить перед жителями России.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что группа «Кино» перенесла свои осенние концерты в России на следующий год. Изначально выступления были запланированы на октябрь и ноябрь. Участники группы пояснили: на перенос они решились, поскольку поняли, что не смогут организовать выступления на 10 тысяч зрителей в условиях эпидемии.