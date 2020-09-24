Группа «Кино» перенесла осенние концерты в России на 2021 год из-за коронавирусных ограничений

Группа «Кино» перенесла осенние концерты в России на 2021 год из-за коронавирусных ограничений
Фото: сообщество Виктор Цой рок-группа "Кино" / ВКонтакте

Музыканты рок-группы «Кино» обратились к поклонникам и объяснили, почему запланированные выступления не состоятся в октябре и ноябре.

В четверг, 24 сентября, в официальной группе коллектива в социальной сети «Вконтакте» появилось официальное сообщение о переносе концертов. Музыканты отметили, что пришли к такому решению из-за понимания того, что организовать выступления на 10 тысяч зрителей осенью 2020 года никак не получится из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции. Артисты заявили, что волнуются о здоровье своих фанатов, поэтому намерены подчиняться нынешним правилам проведений мероприятий.

Таким образом, концерты в Санкт-Петербурге пройдут 13 и 14 февраля, в Нижнем Новгороде 17 апреля, в Москве — 14 и 15 мая.

Также, коллектив отправится и за границу. В Минске группа отыграет концерт 7 февраля, в Киеве 13 марта, в Риге — 19 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что группа «Кино» перезаписала песню «Троллейбус».

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