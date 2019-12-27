Группа «Кино» перезаписала песню «Троллейбус»

Также поклонников порадовали новым клипом. Скоро музыканты дадут два концерта.

Об этом стало известно сегодня, 27 декабря. Видеозапись появилась на YouTube-канале коллектива. У песни «Троллейбус» уже было несколько версий, она входила в разные альбомы группы «Кино». На этот раз музыканты подготовили клип, на котором показали свои репетиции. К слову, в состав коллектива входят гитаристы Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров, а также барабанщик Георгий Гурьянов и Виктор Цой, которые уже скончались.

Напоминаем, что «Кино» в 2020 году даст два концерта – в Москве и Санкт-Петербурге. Вместо Цоя на сцене выступит его сын.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сын Виктора Цоя подал заявку на регистрацию «Симфонического кино». К слову, в декабре 2019 года можно было сходить на выступление «Симфонического кино» в Якутске, Саратова и Волгограде.