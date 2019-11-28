Сын Виктора Цоя подал заявку на регистрацию «Симфонического кино»

В рамках проекта песни группы Кино исполняют в оркестровых версиях.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Обо всем сообщает АБН, ссылаясь на Роспатент. Александр Цой решил зарегистрировать «Симфоническое кино» и сделать проект торговым знаком. Он существует с 2010 года – вместе с оркестром гастролирует участник группы «Кино» Юрий Каспарян, а Александр Цой стал продюсером проекта. К слову, в декабре 2019 года можно сходить на выступление «Симфонического кино» в Якутске, Саратова и Волгограде.

Напоминаем, что группа «Кино» также планирует дать концерт в 2002 году в Санкт-Петербурге. Поклонники услышат голос Виктора Цоя. Также организаторы хотели вывести на сцену голограмму, но потом отказались от этой идеи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что судмедэксперт заявил: Цой мог не спать за рулем в момент смерти. Аварию проанализировала судебный эксперт, руководитель петербургского Центра независимых экспертиз «Аргумент» Наталья Потлачук.