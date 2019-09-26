Судмедэксперт: Цой мог не спать за рулем в момент смерти

Судмедэксперт: Цой мог не спать за рулем в момент смерти
Виктор Цой. Кадр из фильма.

Институт безопасности дорожного движения воссоздал схему ДТП, в котором погиб музыкант Виктор Цой. Аварию проанализировала судебный эксперт, руководитель петербургского Центра независимых экспертиз «Аргумент» Наталья Потлачук.

Информация о ДТП не позволяет сделать точный вывод о том, спал ли водитель в момент аварии, считает судмедэксперт. Для того, чтобы утверждать это необходимо провести комплексную экспертизу. В неё входят анализ следов на дороге и повреждений автомобиля, установление точного места столкновения с фототаблицами, анализ повреждений тел обоих водителей и точная хронология их действий за последние сутки.

«Если предположить, что Виктор Цой свернул на обочину случайно, уснув и потеряв контроль за машиной, он должен был продолжить движение по направлению, заданному поворотом», — отметила Потлачук.

В этом случае «Москвич», за рулем которого сидел Цой, оказался бы в поле, а не на проезжей части, считает судмедэксперт.

Выводы об аварии Наталья Потлачук сделала после того, как были установлены расположение сигнальных столбиков, двух дорожных знаков, повреждений асфальта, куста и дерева на схеме ДТП, сообщает автор Лев Годованник на портале «Фонтанка».

Версию о том, что Виктор Цой уснул за рулем, растиражировали СМИ. Белорусский журнал «Вираж» привел слова следователя Эрики Ашмане. Она заявила, что по её субъективном мнению, Цой задремал за рулем.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что памятник Виктору Цою в Петербурге могут открыть осенью 2019 года.

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