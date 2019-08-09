Памятник Виктору Цою может появиться в Петербурге уже осенью

Скульптура находится в Москве, по завершении всех работ ее доставят и установят в Петербурге. Фото: vk.com/club10958069

Скульптура находится в Москве, по завершении всех работ ее доставят и установят в Петербурге. Фото: vk.com/club10958069

История с установкой памятника легендарному рок-музыканту Виктору Цою продолжается с 2009 года. Монумент находится в готовом состоянии, установить его могут в Санкт-Петербурге уже в сентябре.

При поддержке Комитета по культуре Петербурга фонд «Памяти Виктора Цоя» объявлял о старте конкурса на лучший проект памятника Виктору Цою. Монумент собирались установить еще в 2010 году.

Как сообщает «Петербургский дневник», финалисты конкурса так и небыли названы, по причине того, что все участники сильно ушли от изначальных требований фонда. В результате конкурс был закрыт. Но поиски эскиза для памятника не закончились. Победителем был выбран скульптор, который выбыл еще в первом туре конкурса.

Бронзовая статуя была сделана по фотографии Цоя. Трехметровый певец представлен стоя, скрестив руки на гитаре. В настоящее время скульптура находится в Москве, по завершении всех работ ее доставят и установят в Петербурге.

Ранее GazetaSPb сообщала, что номер автомобиля, в котором погиб легендарный певец, выставят на торги.