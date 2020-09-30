Александровская больница с 1 октября начнет принимать только коронавирусных больных

В Петербурге Александровскую больницу перепрофилировали под прием пациентов с COVID-19.

Начиная с 1 октября медики стационара сконцентрируются на оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Плановый прием временно будет прекращен. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев.

В учреждении в ближайшем будущем оборудуют 700 коек для больных. В настоящее время развернуто 250 коек. Лечение в стенах стационара получают 350 инфицированных.

Стоит отметить, что для помощи пациентам с сердечными болезнями будут задействованы мощности Регионального сосудистого центра. Решение связано с тем, что инфекция может вызывать осложнения не только на дыхательную систему, но и на сердце и сосуды, вызывая тромбогеморрагического синдром.

Всего в Александровской больнице за все время эпидемии была успешно оказана помощь 5500 пациентам с коронавирусом. Также, хирурги провели свыше 500 операций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с 1 октября усиливают масочный режим.