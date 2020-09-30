В Петербурге с 1 октября усиливают масочный режим

В Петербурге с 1 октября введут дополнительные меры для противодействия распространению коронавируса. Ношение масок и перчаток в общественном транспорте будет обязательным.

Так, с завтрашнего дня пассажиры общественного транспорта, в том числе метро, а также пассажиры сервисов такси и каршеринга обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Тех, кто будет игнорировать требования, попросту не допустят в транспорт.

Как сообщили в городском комитете по транспорту, следить за соблюдением масочного режима будут сотрудники служб транспортной безопасности перевозчиков и Росгвардии.

Использовать СИЗы также обязаны в рабочее время все водители, контролеры, кондукторы и другие работники транспортной отрасли. Не соблюдающих «масочный режим» отстранят от работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за игнорирование «коронавирусных мер» пассажиры могут получить штраф в размере до 5 тыс. рублей.