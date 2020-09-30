Штраф до 5 тысяч: петербуржцам напомнили об обязательном ношении масок в метро

Жителям Петербурга напомнили о необходимости использовать средства индивидуальной защиты при проезде в метро. За игнорирование указанных мер пассажиры могут получить штраф в размере до 5 тыс. рублей.

Как сообщил Telegram-канале городской подземки, по закону «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции» петербуржцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты в общественном транспорте до 11 октября.

Так, за неисполнение этих требований пассажира могут оштрафовать на 4 тыс. рублей. Повторное нарушение грозит штрафом уже в 5 тыс. рублей.

Помимо метро, ограничительные меры также касаются такси, станций и остановок общественного транспорта, объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов и аэропортов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург остается на втором месте по числу инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки в городе выявили 276 новых случаев Covid-19.