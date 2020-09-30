Петербург остается на втором месте по числу инфицированных коронавирусом

Петербург остается на втором месте по числу инфицированных коронавирусом
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Петербург остается на втором месте по числу заболевших Covid-19 в России.

Об этом стало известно в среду, 30 сентября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с заболеванием, в Северной столице за сутки выявили 276 новых случаев коронавируса, в Ленобласти – 74. «Лидирует» в списке регионов по заболеваемости за последние 24 часа Москва – еще 2 308 человек.

За указанный период в 84 российских регионах обнаружили 8 481 заболевшего Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса за сутки скончались 26 человек. У всех пациентов были сданы положительные тесты на Covid-19.

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