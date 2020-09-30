В Петербурге от коронавируса за сутки скончались 26 человек

Коронавирус продолжает набирать обороты. В Петербурге за минувшие сутки скончались 26 человек с положительным тестом на Covid-19.

Об этом стало известно в среду, 30 сентября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, всего с начала пандемии в Северной столице зафиксировали 2 тыс. 950 случаев смерти пациентов с Covid-19.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Северной столице коронавиурс выявили у 276 человек.