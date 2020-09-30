В Петербурге коронавирус подхватили еще 276 человек

В Петербурге коронавирус подхватили еще 276 человек
В Петербурге продолжает распространяться коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге ежедневно обновляются данные о числе инфицированных коронавирусом нового типа. За минувшие сутки заболевание выявили у 276 человек.

Об этом стало известно в среду, 30 сентября. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с болезнью, в России выявили 8 481 новых случаев КОВИД в 83 регионах.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Счетной палаты предсказал новые ограничения по коронавирусу в России

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб пандемия тесты на коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Депутаты требуют устроить тротуар у школы в Сергиево – дети идут на уроки ...
В Петербурге коронавирус подхватили еще 276 человек
Путин назвал коронавирус «тихим и опасным противником»
В Петербурге расширят «балконную амнистию» — горожан избавят от ...
В Петербурге задержали угонщика Mercedes за 6,5 млн с фальшивыми евро
Отобравший сумку у бабушки в подъезде на Товарищеском скрывался от следствия
Под наблюдением медиков из-за COVID-19 находятся 2,6 тыс. петербуржцев
Час муниципалов и штрафы за парковку у мусорок: в Петербурге стартует ...