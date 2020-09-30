В Петербурге коронавирус подхватили еще 276 человек

В Петербурге ежедневно обновляются данные о числе инфицированных коронавирусом нового типа. За минувшие сутки заболевание выявили у 276 человек.

Об этом стало известно в среду, 30 сентября. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с болезнью, в России выявили 8 481 новых случаев КОВИД в 83 регионах.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Счетной палаты предсказал новые ограничения по коронавирусу в России