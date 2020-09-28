Кудрин предсказал новые ограничения по коронавирусу в России

Новые ограничения введут в России из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, но они будут носить рекомендательный характер. Такое заявление сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, новых ограничений будет значительно меньше. Как сообщил RT, Кудрин подчеркнул, чтобы понять, какие меры необходимы, нужно пристально следить за складывающейся эпидемиологической обстановкой.

Он добавил, что в некоторых отраслях снова появятся определенные экономические сложности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кудрин выступил за расширение господдержки бедных. Глава Счетной палаты подчеркнул, что сделать это позволяет Фонд национального благосостояния, который тратят очень консервативно.