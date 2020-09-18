Кудрин выступил за расширение господдержки бедных

Кудрин выступил за расширение господдержки бедных
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Фото: kremlin.ru

Накопленных в России резервов хватит, чтобы помочь бедным гражданам и бизнесу. Такое заявление сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

В частности, Кудрин предложил расширить программы поддержки бедного населения. Он подчеркнул, что сделать это позволяет Фонд национального благосостояния, который тратят очень консервативно.

Как сообщил РБК, Кудрин отметил, что за год резервы России возросли почти на 3 трлн рублей даже с учетом расходов. И добавил, что с начала текущего года средняя цена барреля нефти марки Brent составила чуть более 40 долларов, то есть звучавшие в марте—апреле прогнозы, что его стоимость снизится более значительно, не оправдались.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экономика России оказалась в состоянии застое. По словам Алеаксея Кудина, для борьбы с экономическим кризисом страна может использовать свой низкий уровень долговой нагрузки.

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