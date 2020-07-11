Кудрин: экономика России в застое

Экономика России оказалась в состоянии застоя. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.

«Несмотря на то что мы об этом говорим много лет, к сожалению, политических решений не принимается. К сожалению, мы стоим. Мы в застое», — приводит слова Кудрина «РИА Новости».

Глава Счетной палаты уверен, что для того, чтобы вывести экономику из этого состояния, необходимо действовать более решительно. Россия, по словам Кудрина, медленно реагирует на вызовы времени. При этом нынешний кризис не похож на предыдущий, потому старые пути решения могут не сработать.

Кудрин добавил, что для борьбы с экономическим кризисом Россия может использовать свой низкий уровень долговой нагрузки. Страна может позволить взять в долг 2-3 трлн рублей для того, чтобы поддержать население и экономику.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в случае второй волны коронавируса на поддержку экономики России потребуется 1-2 трлн рублей.