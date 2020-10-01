У больницы в Выборге заметили очередь из «скорых» и людей в защитных костюмах

В четверг, 1 октября, у центральной районной больнице в Выборге заметили скопление машин скорой помощи. В разгар пандемии коронавируса район находился в так называемой «красной» зоне.

Как сообщает ivbg.ru со ссылкой на источник, в районе увеличилось число госпитализаций пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

В четверг у районной больницы очевидцы заметили скопление «скорых». У медицинского учреждения также находились люди в защитных костюмах.

В конце сентября gazeta.spb.ru писала об очереди из машин скорых у городской больницы в Пушкине, где принимали пациентов с коронавирусом. Тогда очевидцы насчитали около 15 автомобилей. В учреждении для больных COVID-19 выделили 184 койки.