У больницы в Выборге заметили очередь из «скорых» и людей в защитных костюмах

У больницы в Выборге заметили очередь из «скорых» и людей в защитных костюмах
В Выборге "скорые" образуют очередь. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В четверг, 1 октября, у центральной районной больнице в Выборге заметили скопление машин скорой помощи. В разгар пандемии коронавируса район находился в так называемой «красной» зоне.

Как сообщает ivbg.ru со ссылкой на источник, в районе увеличилось число госпитализаций пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

В четверг у районной больницы очевидцы заметили скопление «скорых». У медицинского учреждения также находились люди в защитных костюмах.

В конце сентября gazeta.spb.ru писала об очереди из машин скорых у городской больницы в Пушкине, где принимали пациентов с коронавирусом. Тогда очевидцы насчитали около 15 автомобилей. В учреждении для больных COVID-19 выделили 184 койки.

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У больницы в Выборге заметили очередь из «скорых» и людей в защитных костюмах