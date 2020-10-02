Петербург остается на втором месте по коронавирусу: за сутки заболели 302 человека

В Петербурге ежедневно обновляются данные о числе зараженных коронавирусной инфекцией нового типа. За сутки болезнь выявили у 302 человек.

Об этом стало известно в пятницу, 2 октября. Согласно данным оперштаба, Северная столица остается на втором месте по заболеваемости Covid-19 среди регионов России. Лидирует в списке Москва — за сутки вирус подхватили 2 704 человека. В Ленобласти болезнь выявили у 77 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки в Петербурга на коронавирус нового типа проверили 30 687 человек.