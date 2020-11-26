«Яндекс» выпустил новую умную колонку по имени Макс

Новинка будет стоить около 17 тысяч рублей и будет доступна для покупки с 1 декабря.

«Яндекс» выпустил новую умную колонку «Яндекс.Станция Макс» со строенным голосовым помощником «Алиса». Она будет доступна для покупки с 1 декабря 2020 года и обойдется в 16,99 тысячи рублей. На данный момент доступен предзаказ. Об этом пишет РИА Новости.

Благодаря новой колонке пользователи смогут не только слушать музыку, но также смотреть фильмы с хорошим звуком. Отмечается, что «Макс» может работать синхронно со «Станцией» и «Станцией Мини».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Mail.ru выпустила новую колонку с ассистентом «Маруся». Она станет прямым конкурентом популярной «Яндекс.станции мини» и его ассистентки «Алисы».