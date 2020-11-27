В Петербурге за сутки скончались 63 человека с Covid-19

В Петербурге за минувшие сутки коронавирус унес жизни 63 пациентов, сдавших положительный тест на Covid-19.

Об этом стало известно в пятницу, 27 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии специалисты выявили 5 280 смерти.

За указанный период в городе также выявили 2 394 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Побороть болезнь смогли 1 898 человек, а за всю пандемию в городе выздоровели 65 645 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге тесты на коронавирус за сутки сдали 38 407 человек. Под наблюдением врачей находится 2 593 человека. Из них 29 — в обсерваторе, 2 008 — контактные, 556 — на самоизоляции.