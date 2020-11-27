В Петербурге тесты на коронавирус за сутки сдали 38 407 человек

В Петербурге медики продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За минувшие сутки в городе успели обследовать 38 407 человек.

Об этом стало известно в пятницу, 27 ноября. Как сообщили в оперштабе, под наблюдением врачей находится 2 593 человека. Из них 29 — в обсерваторе, 2 008 — контактные, 556 — на самоизоляции.

За указанный период также было обработано 1 328 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1 019 петербургских волонтеров, из них прошли обучение и аккредитацию 835 человек. Поступило 2038 заявок, 1885 — выполнено, остальные в работе.

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