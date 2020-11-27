Назван главный недостаток вакцин от коронавируса

Главный недостаток вакцин от Covid-19 заключается в необходимости делать инъекцию два раза. Об этом рассказал профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, необходимость второго этапа вакцинирования повышает риск того, что человек не придет к врачам во второй раз и сведет на нет положительный эффект, полученный от препарата.

Как сообщили «РИА Новости», специалист отметила, что китайские ученые создали вакцину с одной стадией, однако ее эффективность пока не установлена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург вошел в число регионов, где занято более 90% коек ковид-пациентами. По словам Татьяны Голиковой, положение в стране осложняется, но находится под контролем.