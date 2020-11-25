Петербург вошел в число регионов, где занято более 90% коек ковид-пациентами

Петербург вошел в число регионов, где занято более 90% коек ковид-пациентами
Татьяна Голикова. Фото: kremlin.ru

В шести регионах России занято более 90 процентов коек для пациентов с коронавирусом. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Критическая ситуация наблюдается в Ивановской и Орловской областях, республиках Коми, Крым, Мордовия и Петербург. По словам Голиковой, ситуация с распространением коронавируса в стране осложняется, но находится под контролем.

Как сообщили «РИА Новости», вице-премьер отметила, что в России в настоящее время занято 78,2 процента коечного фонда для пациентов с коронавирусом, выше среднего загруженность в 43 регионах.

Напомним, по сведениям оперативного штаба на 24 ноября, на территории России было зафиксировано 24 326 новых случаев коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Татьяна Голикова заявила об осложнении ситуации с Covid-19 в России.

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