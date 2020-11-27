Петербуржцев с ожирение принудительно отправят на «удаленку»

Ожирение является одним из факторов, который относит человека к группе риска. Фото: pixabay.com

Ожирение является одним из факторов, который относит человека к группе риска. Фото: pixabay.com

В Северной столице комитет по здравоохранению прописал список болезней, с которыми местных жителей будут отправлять на «уделенку» принудительно. Среди этих недугов – ожирение, красная волчанка и диабет.

Напомним, в городе с 16 ноября действует обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями.

Как сообщила «Мойка78», в Смольном уточнили, что режим обязательной самоизоляции также действует для беременных и для женщин после родов. Сидеть дома посоветуют и людям с различными видами иммунодефицита и тем, кто болеет диабетом или страдает от ожирения третьей степени.

Кроме того, поводом для того, чтобы остаться дома, послужат злокачественные новобразования, нарушения кровообращения, болезни костно-мышечной системы. В список также попали люди, имеющие проблемы с органами дыхания и болезни мочеполовой системы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки коронавирус подхватили 3 683 человека. Город остается на втором месте по заболеваемости Covid-19 среди регионов России. Горожан просят использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.