В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 683 человека

В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 683 человека
В городе обновляются данные о числе заболевших коронавирусом. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Коронавирус продолжает набирать обороты. За минувшие сутки болезнь выявили у 3 683 жителей Петербурга. Город остается на втором месте по заболеваемости Covid-19 среди регионов России.

Об этом стало известно в пятницу, 27 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, Москва остается на первом месте в рейтинге, там за сутки выявили 7 918 человек с Covid-19 . Тройку лидеров замыкает Московская область, где коронавирус подхватили еще 1058 человек. В Ленобласти — 207 новых заболевших.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у людей, зараженных коронавирусом нового типа, крайне быстро образуются «бактерии-суперинфекты».

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В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 683 человека