В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 683 человека

Коронавирус продолжает набирать обороты. За минувшие сутки болезнь выявили у 3 683 жителей Петербурга. Город остается на втором месте по заболеваемости Covid-19 среди регионов России.

Об этом стало известно в пятницу, 27 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, Москва остается на первом месте в рейтинге, там за сутки выявили 7 918 человек с Covid-19 . Тройку лидеров замыкает Московская область, где коронавирус подхватили еще 1058 человек. В Ленобласти — 207 новых заболевших.