Главврач Коммунарки назвал главную особенность пациентов с COVID-19

Главврач Коммунарки назвал главную особенность пациентов с COVID-19
Главный врач Коммунарки Денис Проценко с Владимиром Путиным. Фото: сайт Президента России

Главный врач московской клинической больницы №40, известной как Коммунарка, Денис Проценко озвучил главную особенность пациентов, у которых диагностирован COVID-19.

У людей, зараженных коронавирусом нового типа, крайне быстро образуются «бактерии-суперинфекты». Из-за них пациенты крайне легко подвергаются другим заболеваниям — так, за три месяца в реанимационных отделениях Коммунарки случались вспышки золотистого стафилококка, пневмонии и других заболеваний, передает слова Проценко «Московский Комсомолец».

Врач подчеркнул, что вышеперечисленные инфекции ограничивают возможность лечения зараженных ковидом, что усложняет ситуацию. Проценко также добавил, что наиболее распространенной причиной смерти пациентов с коронавирусом становятся гипоксия и тромбоэмболия, а также сепсис.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, половина жителей столицы имеют иммунитет к коронавирусу нового типа.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 денис проценко коммунарка пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге отправили по стражу волонтеров, изнасиловавших мужчину в Сергиево
Футболист Диего Марадона завещал забальзамировать свое тело
В Японии подсчитали себестоимость iPhone 12
Мадс Миккельсен получил роль Джона Деппа в «Фантастических тварях»
Петербург стал номинантом на международную премию World Travel Awards
На месте Прядильно-ниточного комбината имени Кирова построят жилые дома
Главврач Коммунарки назвал главную особенность пациентов с COVID-19
В «Сапсанах» могут появиться купе со спальными местами