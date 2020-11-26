Главврач Коммунарки назвал главную особенность пациентов с COVID-19

Главный врач московской клинической больницы №40, известной как Коммунарка, Денис Проценко озвучил главную особенность пациентов, у которых диагностирован COVID-19.

У людей, зараженных коронавирусом нового типа, крайне быстро образуются «бактерии-суперинфекты». Из-за них пациенты крайне легко подвергаются другим заболеваниям — так, за три месяца в реанимационных отделениях Коммунарки случались вспышки золотистого стафилококка, пневмонии и других заболеваний, передает слова Проценко «Московский Комсомолец».

Врач подчеркнул, что вышеперечисленные инфекции ограничивают возможность лечения зараженных ковидом, что усложняет ситуацию. Проценко также добавил, что наиболее распространенной причиной смерти пациентов с коронавирусом становятся гипоксия и тромбоэмболия, а также сепсис.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, половина жителей столицы имеют иммунитет к коронавирусу нового типа.