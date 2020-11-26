Собянин заявил, что у половины населения Москвы сформировался иммунитет к коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около половины жителей столицы обладают коллективным иммунитетом к коронавирусной инфекции нового типа.

В связи с этим, по мнению Собянина, можно говорить об определенной степени защищённости горожан от COVID-19 на данный момент. Данные о том, что иммунитет к коронавирусу сформирован примерно у 50% москвичей, были получены по результатам проведенных в городе исследований.

Собянин, вместе с тем, подчеркнул, что никто не застрахован от повторного заражения. По словам мэра Москвы, важнейшей составляющей борьбы с пандемией коронавируса остается массовая вакцинация. Она должна начаться уже в 2021 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вторая вспышка коронавируса и не думает утихать: по данным на 26 ноября за сутки ковид подхватили почти 3,7 тысяч человек.