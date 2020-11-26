В Петербурге выявлено 3669 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 3 669 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в четверг, 26 ноября в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

На карантине в городе находится 2803 человека. Из них 31 – в обсерваторе, 508 — на самоизоляции, 2264 человека – контактные.

По данным Оперштаба, за последние сутки в России выявлено 25 487 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 21,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 524 летальных исходов. При этом вылечились 25 073 человека. В числу зараженных за сутки по-прежнему лидирует Москва, далее следуют Петербург и Московская область.

С начала пандемии в России выявлено 2 187 990 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 38 062 летальных исхода, выздоровели 1 685 492 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые Университетской больницы Турку и Университета Турку выяснили, каковы новые факторы риска при коронавирусе. Чтобы выяснить его, они изучили данные зараженных пациентов во время первой волны пандемии весной 2020 года.