Закон об «удаленке»: на что могут рассчитывать работники — инфографика Gazeta.SPb

Госдума приняла в третьем чтении закон об удаленной работе. Gazeta.SPb рассказывает о том, что он предусматривает.

Закон об удаленной работе, принятый Госдумой в третьем чтении должен заработать с 1 января 2021 года. Он вводит три режима: полностью дистанционный, временный удаленный и комбинированный, когда трудиться можно будет и из офиса, и из дома.

Работодатель сможет переводить своих сотрудников на «удаленку» без их согласия, но только при чрезвычайных ситуациях. При этом работников должны обеспечить необходимым оборудованием и возместить все затраты.

В документе подчеркивается: удаленная работа — это не основание для снижения зарплаты. Более того, по закону дистанционным сотрудникам должны оплачивать командировки.

Уволить работника на «удаленке» работодатель сможет в том случае, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь. Однако закон предусматривает и «право на офлайн» — иными словами, сохраняется неприкосновенность времени отдыха. В противном случае нарушение со стороны работодателя будет считаться сверхурочной работой.

При заключении и расторжении трудового договора, а также соглашения о материальной ответственности работников будет использоваться электронная цифровая подпись.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала про еще один закон, который рассматривался в Госдуме, но не был принят — в последний день уходящего 2020 года россияне будут работать.