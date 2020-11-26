Россияне будут работать 31 декабря

В 2020 году выходного дня 31 декабря не будет. Фото: pixabay.com

В 2020 году выходного дня 31 декабря не будет. Фото: pixabay.com

Последний день в году хотели сделать выходным, но отказались от этой идеи.

Госдума отклонила законопроект, авторы которого предлагали сделать 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты от ЛДПР внесли законопроект в ноябре 2019 года. Они хотели, чтобы у россиян появился дополнительный выходной. При этом известно, что в 2021 году 31 декабря сделали нерабочим днем, а отдыхать граждане будут с 1 по 10 января.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне назвали самые худшие подарки на Новый Год. Мужчины не любят в подарок получать носки, свитера и футболки, а женщинам не нравятся новогодние статуэтки и свечи.