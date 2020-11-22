Россияне назвали самые худшие подарки на Новый Год

Так, на Новый Год мужчины не любят в подарок получать носки, свитера и футболки, а женщинам не нравятся новогодние статуэтки и свечи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

Опрос проводился с 10 по 14 ноября. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Для 8 процентов опрошенных самым неудачным новогодним подарком, который им дарили, стали предметы одежды. Так считают 13 процентов мужчин и 4 процента женщин. При этом 4 процента россиян не хотят видеть под елкой новогодние сувениры (6 процентов женщин и 3 процента мужчин).

Также не самой лучшей идеей опрошенные считают дарить на Новый год конфеты, шоколад или торт (5 процентов женщин и 1 процент мужчин). Косметику или парфюмерию считают неудачным подарком 3 процента опрошенных, посуду или кухонные принадлежности — 2 процента.

Среди других неудачных подарков оказались кальян для некурящего, ласты, разводной ключ, шариковая ручка и живая крыса. При этом 24 процента россиян считают, что худший новогодний сюрприз для них — это отсутствие подарка, а 28 процентов россиян признались, что никогда не получали плохих подарков. По их словам, «праздничное настроение — это прежде всего душевное тепло и внимание близких, а не содержимое подарочного пакета».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пандемия коронавирусной инфекции отразится и на праздновании Нового года. Встречу 2021 года жителям Северной столицы придется провести в онлайн-формате. Некоторые время назад в Роспотребнадзоре заявили, что из-за сложной эпидемиологической ситуации массовые торжества придется отменить.