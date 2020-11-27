В Германии мужчина нашел на дороге отрубленную ногу

В Германии мужчина обнаружил на улице отрубленную человеческую голень.

На место происшествия прибыла полиция. В итоге выяснилось, что ее потеряла компания, перевозившая ампутированные конечности из больницы, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел в немецком городе Весселинг неподалеку от Кельна. Найденная голень была ампутирована в больнице.

«Больница передала ее специализированной фирме для транспортировки… в пункт утилизации», — отмечается в пресс-релизе полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что останки человека были найдены на глубине около одного метра. Есть вероятность, что нога принадлежит трансгендеру, тело которого было вытащено из Мги в середине июня.