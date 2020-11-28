На Планерной заметили пьяного таксиста

На Планерной заметили пьяного таксиста
Машина сильно пострадала. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобилист устроил дрифт, в результате которого машина получила повреждения.

В Санкт-Петербурге сегодня ночью, 29 ноября, произошла авария с участием такси. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Планерной улице – там таксист устроил дрифт. По предварительным данным, мужчина сел за руль, что и стало причиной аварии. В результате машина получила серьезные повреждения, есть ли пострадавшие – не сообщается. Заметно, что автомобиль потерял колеса и часть бампера.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция заинтересовалась гибелью мужчины под колесами БТР. В ЗВО заверили, что их боевая техника не имеет никакого отношения к случившемуся.

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