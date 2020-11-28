Полиция заинтересовалась гибелью мужчины под колесами БТР

Выясняются все обстоятельства инцидента.

В Красносельском районе сегодня, 28 ноября, произошла смертельная авария. По непонятной причине бронетранспортёр наехал на 38-летнего пешехода. Все случилось в субботу днем на Гатчинском шоссе. Мужчина получил серьезные травмы, которые стали причиной летального исхода. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источники в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались инцидентов и занимаются выяснением обстоятельств происшествия. В ЗВО заверили, что их боевая техника не имеет никакого отношения к случившемуся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель микроавтобуса устроил ДТП на Турку и скрылся с места происшествия. Сведений о пострадавших не поступало. По словам очевидцев, колеса микроавтобуса загорелись после ДТП, он уехал с пылающими шинами.