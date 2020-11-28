Водитель микроавтобуса устроил ДТП на Турку и скрылся с места происшествия

В ночь на 28 ноября во Фрунзенском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса.

Как стало известно gazeta.spb.ru, около 1:30 неустановленный микроавтобус врезался в столб у дома 23 по улице Турку, после чего столкнулся с припаркованными машина и скрылся с места происшествия.

Сейчас проводится поверка. Полицией приняты меры к розыску и задержанию скрывшегося водителя, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сведений о пострадавших не поступало. По словам очевидцев, колеса микроавтобуса загорелись после ДТП, он уехал с пылающими шинами.

«На асфальте лежали какие-то обломки. Через 10 минут приехали скорая, пожарная служба, ДПС. Повреждено 5 машин», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице автобус и такси столкнулись вечером и перекрыли движение транспорта, которое до этого также было затруднено из-за черной пятницы.