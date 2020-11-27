ДТП на Воскова перекрыло движение транспорта к улице Мира

В Северной столице автобус и такси столкнулись вечером и перекрыли движение транспорта, которое до этого также было затруднено из-за черной пятницы.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел вечером, 27 ноября, в районе домов №15-17 на улице Воскова. Водитель такси не смог проехать дальше, когда за ним был автобус. В итоге, оба транспорта столкнулись.

«Таксист Uber не посмотрел в зеркало когда на его пути мчался автобус № 14», — говорится в сообщении группы.

Отметим, что в происшествии никто не пострадал, Пассажиры автобуса покинули транспортное средство. На место происшествия прибудут сотрудники спецслужб для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге серьезные пробки из-за черной пятницы.