В Петербурге серьезные пробки из-за черной пятницы

В Петербурге серьезные пробки из-за черной пятницы
Петербуржцы сосредоточились у торговых центров. Фото: скриншот Яндекс. Пробки

Движение практически заблокирована у крупнейших торговых центров города.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 27 ноября, наблюдаются серьезные пробки практически по всему городу. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

На протяжении полутора часов затор оценивался в 8 баллов. Желающих сэкономить не остановила пандемия коронавируса и они решили отправиться на шоппинг. В «красный» окрасились дороги у торгового центра «Галерея», а также у «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас». Заторы были также у «Лондон Молла». На данный момент дороги стали свободнее – видимо, сейчас все желающие закупиться находятся в магазинах и скоро поедут домой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как петербуржцам не стать жертвой обмана в Интернете во время больших скидок.

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