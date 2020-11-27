В Петербурге серьезные пробки из-за черной пятницы

Движение практически заблокирована у крупнейших торговых центров города.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 27 ноября, наблюдаются серьезные пробки практически по всему городу. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

На протяжении полутора часов затор оценивался в 8 баллов. Желающих сэкономить не остановила пандемия коронавируса и они решили отправиться на шоппинг. В «красный» окрасились дороги у торгового центра «Галерея», а также у «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас». Заторы были также у «Лондон Молла». На данный момент дороги стали свободнее – видимо, сейчас все желающие закупиться находятся в магазинах и скоро поедут домой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как петербуржцам не стать жертвой обмана в Интернете во время больших скидок.