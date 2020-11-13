«Черная пятница»: как петербуржцам не стать жертвой обмана в Интернете

Пандемия – пандемией, а распродажи во время так называемой «Черной пятницы» никто не отменял. Несмотря на то, что торговые центры в Петербурге пока продолжают работу, онлайн-покупки на фоне распространения коронавируса остаются актуальными. Gazeta.SPb рассказывает, как не клюнуть на удочку недобросовестных продавцов в Интернете.

Советы дало управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Так, не стоит бросаться на первое попавшее предложение с якобы низкой ценой. Во-первых, стоит посмотреть цену на товар у других продавцов. Во-вторых, обратите внимание на то, не подорожал ли резко он перед распродажей.

Подозрительно низкая цена может быть не следствием распродажи, а того, что вам пытаются подсунуть фальсификат или контрафакт. В этом случае лучше попробовать запросить у продавца подтверждение соответствия товара обязательным требованиям.

Скидку на товар могут делать за счет дорогой доставки. Важно уточнять и сроки доставки. Продавец не должен прятать информацию о себе, в том числе адрес, ОГРН, если это юридическое лицо, ФИО и ОГРНИП – для индивидуальных предпринимателей.

Особое внимание обращайте на то, по каким ссылкам приходится переходить при поиске товара – сайт может оказаться фишинговым, а его создатели попытаются похитить ваши данные.

Не позволяйте навязать вам дополнительные услуги или товары под видом обязательных. Так, некоторые продавцы заявляют, что приобрести тот или иной товар якобы можно только вместе с дополнительной страховкой и никак иначе.

Ранее gazeta.spb.ru писала о способе, который мошенники придумали, чтобы обманывать любителей онлайн-распродаж. Злоумышленники регистрируют в Сети домены с названием известных брендов. Единственное отличие – окончание off в наименованиях. Объявляя о несуществующей распродаже, владелец сайта может заработать на накрутке сетевого трафика или за счет фишинговых рассылок.