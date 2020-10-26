Мошенники придумали, как обмануть любителей онлайн-распродаж

В Рунете была зафиксирована массовая регистрация доменов с названиями известных брендов. В связи с этим специалисты в сфере кибербезопасности предупредили пользователей, что это может быть новая мошенническая схема.

Как сообщает «Коммерсантъ», только за 20 октября специальный сервис для выявления угроз Ethic заметил почти две сотни новых доменных названий, в которых наименование известных марок заканчивается на off, к примеру: detskiy-mir-off.ru, tele2-off.ru, rosneft-off.ru и citilink-off.ru.

Есть вероятность, что владелец сайтов попытается на них подзаработать, объявив на них несуществующие распродажи. Мошенник может получить деньги с помощью накрутки сетевого трафика или фишинговых рассылок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенники придумали новую схему кражи денег с карт.