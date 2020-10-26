Мошенники придумали, как обмануть любителей онлайн-распродаж

Мошенники придумали, как обмануть любителей онлайн-распродаж
Мошенник может получить деньги с помощью накрутки сетевого трафика или фишинговых рассылок. Фото: pixabay.com

В Рунете была зафиксирована массовая регистрация доменов с названиями известных брендов. В связи с этим специалисты в сфере кибербезопасности предупредили пользователей, что это может быть новая мошенническая схема.

Как сообщает «Коммерсантъ», только за 20 октября специальный сервис для выявления угроз Ethic заметил почти две сотни новых доменных названий, в которых наименование известных марок заканчивается на off, к примеру: detskiy-mir-off.ru, tele2-off.ru, rosneft-off.ru и citilink-off.ru.

Есть вероятность, что владелец сайтов попытается на них подзаработать, объявив на них несуществующие распродажи. Мошенник может получить деньги с помощью накрутки сетевого трафика или фишинговых рассылок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенники придумали новую схему кражи денег с карт.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мошенники преступная схема сайт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мошенники придумали, как обмануть любителей онлайн-распродаж
В России продлят запрет на проверки малого бизнеса до конца 2021 года
КГИОП через суд заставил собственника отреставрировать «Казармы» ...
Число коронавирусных проверок в Петербурге увеличили в три раза
Павильон «Ленэкспо» №5 получил лицензию и начинает работать с ...
Дрозденко высказался об убийстве депутата Петрова
В России может появиться новая выплата родителям детей до 7 лет
Петербургских школьников ждут 23 лагеря на время каникул