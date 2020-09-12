Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт

Для убедительности мошенники использовали информацию о текущем балансе на банковском счете. Фото: unsplash

Для убедительности мошенники использовали информацию о текущем балансе на банковском счете. Фото: unsplash

Центральный Банк России выявил новую схему мошенничества с банковскими картами и предупредил об этом граждан.

Как сообщает РБК, новый способ кражи средств со счетов был обнаружен после утечки данных пользователей онлайн-площадки для покупок Joom. Преступники звонили в банк через подменные номера клиентов и оставляли запрос об остатках средств на банковских картах, указывая последние цифры этих карт. После злоумышленники звонили клиентам банка под видом сотрудников и крали их средства. Для убедительности мошенники использовали информацию о текущем балансе на счете.

Отмечается, что мошенникам удалось получить доступ к данным с помощью системы интерактивного голосового меню — IVR.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы схемы мошенничества с использованием банкоматов.